Un Posto al Sole, anticipazioni dall'1 al 5 agosto: cosa succede alle spalle di Ferri?

Settimana ricca di avvenimenti quella, da lunedì 1 a venerdì 5 agosto 2022, per i protagonisti di Un Posto al Sole.

Dopo la fuga di Chiara Nunzio è in crisi, e non riesce a riprendersi. Sembra disposto davvero a tutto pur di ritrovarla.

Raffaele nel frattempo organizza una cena per riavvicinarsi ad Ornella, ma recuperare il loro rapporto pare difficile. Per la dottoressa la crisi di coppia si trasforma in una crisi personale.

Micaela propone a Niko di tornare a Maratea da Jimmy, e lui accenta. Nel frattempo Serena comincia ad avere qualche sospetto su di lei e scopre il "segreto" delle gemelle.