Ultimo torna in concerto allo stadio Maradona: l'annuncio

Nel pieno di un tour che sta macinando sold out e che ha già toccato e superato il traguardo dei 300mila biglietti venduti, e con le tre notti da tutto esaurito allo stadio Olimpico di Roma alle porte, Ultimo guarda già avanti e annuncia il tour "Ultimo stadi 2024 - La favola continua...", con una data allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, l’8 giugno 2024, prodotta da Vivo Concerti.

Per il cantautore si tratta di un ritorno in terra partenopea, dopo le due date sold out dello scorso anno.

I biglietti saranno disponibili dalle ore 14 di giovedì 6 luglio ?su www.vivoconcerti.com e nei punti vendita autorizzati dalle ore 11 di martedì 11 luglio.