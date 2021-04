"Stereotipi offensivi": la trasmissione di Augias su Napoli diventa un caso

È ormai un caso la puntata andata in onda ieri, su Napoli, della trasmissione condotta da Corrado Augias.

"Dov'è la Napoli segreta della sua cultura millenaria? Di sicuro non è quella stereotipata mostrata ieri in maniera approssimativa, inadeguata e offensiva da Corrado Augias". Così il senatore Domenico De Siano, coordinatore campano di Forza Italia, commentando la puntata di "Città Segrete" di Corrado Augias dedicata a Napoli andata in onda ieri sera sul Rai 3.

"Napoli, con la sua storia millenaria, forse sconosciuta solo al conduttore televisivo - spiega De Siano - è ben altra cosa rispetto all'immagine retorica di una città malavitosa e stracciona, fatta di personaggi discussi e discutibili, peraltro triti e ritriti".

"Spiace che la televisione di Stato si sia prestata a tanto. Ma il dado è tratto: il danno all'immagine del capoluogo campano è incalcolabile. Mi auguro un intervento immediato della Commissione di Vigilanza della Rai", conclude il senatore De Siano.

Sul caso è intervenuta con un post su Facebook anche l'assessore e candidata sindaco di Napoli Alessandra Clemente: "Una puntata che ha deluso le mie aspettative e che non da merito, secondo me, all’immensa storia culturale della nostra città. Rai 3. Augias. Città Segrete. Mi farò sentire".

Anche il presidente dell'Ordine dei giornalisti della Campania, Ottavio Lucarelli, ha duramente attaccato il collega Augias: "Corrado Augias vergognoso, razzista e spocchioso ieri sera su Raitre. Ha vomitato per due ore contro Napoli, contro la nostra storia contro la nostra cultura".