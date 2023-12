Emmanuele Manna, la nuova star di The Voice kids parla napoletano

Una nuova piccola stella spunta nel firmamento della musica con l’apparizione di Emmanuele Manna, il giovane talento di soli 7 anni che ha conquistato i cuori dei telespettatori in “The Voice Kids”, il programma condotto da Antonella Clerici su Rai Uno. La sua esibizione, la “Tammurriata Rap”, ha stregato la platea e ha fatto girare la testa dei telespettatori, conquistando il rapper Clementino, che lo ha selezionato per far parte del suo team.

La performance di “Nu juorno buono” di Rocco Hunt, eseguita da Emmanuele, è stata un successo, dimostrando una maturità e un talento straordinari per la sua giovane età. La storia del piccolo Manna, che frequenta la terza elementare all’istituto Ciccone di Saviano e suona la tammorra dall'età di tre anni, è intrecciata con quella del suo maestro, Fiorella Boccucci, figura di spicco nel mondo della musica con numerose apparizioni televisive all'attivo, soprattutto nell'ambito della canzone classica napoletana. Diplomata al conservatorio di Avellino in pianoforte, organo e composizione organistica, nonché laureata in “Musica, Scienza e Tecnologia del Suono”.