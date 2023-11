Stefano De Martino imita Giuliana Florio: "Benvenuti in questa live" |VIDEO

Il conduttore si è prestato a un divertente video, insieme a tutta la truppa di Bar Stella, in cui viene fatto il verso alla nota tiktoker che sta spopolando sul web. Tutto per promuovere il ritorno del suo programma su Rai 2

Perché Stefano De Martino imita Giuliana Florio sul suo profilo Instagram? E' la divertente trovata del presentatore napoletano per promuovere il ritorno di Bar Stella, programma di enorme successo in onda su Rai 2. E, infatti, al video partecipa tutta la banda dello show, da Herbert Ballerina a Giovanni Esposito. Tutti riprendono le frasi, diventate tormentoni, della tiktoker Giuliana Florio. "Benvenuti in questa live" dice Stefano, "Amma fa' o tiktok? e facimmelo buono" prosegue Herbert Ballerina, con Giovanni Esposito che si esibisce nell'ormai noto "Frr rha". Bar Stella, giunto alla quarta edizione, è in onda su Rai 2 il martedì e mercoledì in seconda serata.