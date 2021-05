Amici, Aka7even fa una dedica a Napoli: Stefano De Martino è perplesso

"Ti do un consiglio spassionato, credo che noi della nuova generazione abbiamo modo di raccontare altro". Stefano De Martino, nell'appuntamento serale di sabato scorso di Amici, si è rivolto così al suo concittadino Aka7even (Luca Marzano) dopo quanto questi aveva detto su Napoli.

Il concorrente - che poi sarebbe riuscito anche ad approdare in finale - aveva spiegato: "Tu sei così bella che ti invidia tutto il mondo. Mi hai insegnato l’arte della vita e io Napoli non me la scordo mai". Citando nella sua esibizione tra gli altri Pino Daniele, la malavita, la Terra dei fuochi, e i problemi giovanili e occupazionali che affliggono il capologo partenopeo.

Un insieme che a De Martino dev'essere sembrato cliché, da qui la scelta di consigliargli un altro registro.