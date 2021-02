Stefano De Martino special guest in “Che dio ci aiuti 6”

Questa settimana il Convento degli Angeli è in fermento per l’arrivo ad Assisi di Stefano De Martino! Il popolare ballerino dovrà presenziare una gara di ballo a cui suor Costanza ha deciso di iscrivere le coppie del convento. La coppia vincitrice verrà premiata proprio da lui e suor Costanza spera così di incontrare il suo vecchio pupillo: è stata infatti proprio lei a insegnargli il suo primo passo di danza. “Che dio ci aiuti 6” è una produzione Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction e andrà in onda in prima serata giovedì 4 febbraio su Rai 1.

La puntata

Azzurra si trova alle prese con un’importante decisione: valutare quale famiglia sia la più adatta per adottare la piccola Penny. Ma la bambina sembra avere le idee chiare. Mentre Suor Angela è tormentata dal dubbio che Erasmo possa essere suo figlio, Suor Costanza iscrive le coppie del convento a una gara di ballo presieduta da Stefano De Martino. Ma quando Emiliano scopre che Nico e Monica sono stati insieme la competizione tra i due sale alle stelle.