Amici, Stefano De Martino torna "a casa": farà il giudice

L'anticipazione è del settimanale "Chi". L’appuntamento con la prima puntata del talent show è per sabato 20 marzo

Una bella novità per i fan di Stefano De Martino: il ballerino e showman tornerà infatti ad “Amici” di Maria De Filippi come giudice, ovvero proprio il programma che lo ha lanciato nel mondo dello spettacolo.

Dopo le prove (brillantemente superate) da conduttore a “Made in Sud”, è tempo di "tornare a casa". L'indiscrezione è di “Chicche di gossip” di “Chi”: “Mancano solo le firme - riporta il settimanale diretto da Alfonso Signorini – ma il “ritorno a casa” di Stefano dovrebbe essere assicurato. L’appuntamento con la prima puntata del talent show è per sabato 20 marzo in prima serata su Canale 5”.

È proprio ad Amici che De Martino, al tempo fidanzato con Emma Marrone, conobbe Belen Rodriguez.