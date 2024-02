The Kolors a Sanremo, Stash e gli agricoltori: "Mi sento vicino alla loro protesta"

"Non vediamo l'ora di salire sul palco, ci stiamo lavorando da circa un annetto. Avevamo presentato un embrione di questa canzone prima di Italodisco, e siamo felici che Amadeus l'abbia tenuto nel cassetto, consentendoci di presentarla adesso. Siamo felici perchè mai come in questo momento ci sentiamo al 100% noi in termini di sound". Così Stash, leader dei The Kolors, ha parlato in conferenza stampa all'Ariston a poche ore dal via del Festival di Sanremo.

Stash ha risposto anche ad una domanda sulla protesta degli agricoltori: "Noi a prescindere dalle questioni politiche, da cui prendiamo le distanze, pensiamo che qualsiasi tipo di protesta abbia di base un vero messaggio, perchè quando c'è una protesta vuol dire che si vuole tenere con tutte le forze, con le unghie, qualcosa che qualcuno ti sta portando via. Mi sembra di capire che questa protesta è nata per trattenere con forza l'importanza del Made in Italy, cosa che noi stiamo cercando di fare con la musica. Per questo mi sento vicino a questa protesta".