"Stasera tutto è possibile", torna il comedy show con Stefano de Martino

Dopo il grande successo della puntata di esordio, risultata il miglior debutto di sempre, torna su Rai2, il 26 gennaio alle 21:20, l’appuntamento con “Stasera tutto è possibile” il comedy show condotto da Stefano De Martino e prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy.



Per questa seconda puntata, a tema “Kids”, sul palco dell’Auditorium Rai di Napoli saliranno gli ospiti fissi del programma Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia, che proporrà l’imitazione di Mara Venier, insieme a Max Giusti, Sergio Friscia, Jonathan Kashanian, Arteteca, Lucia Gravante, la sorvegliante de “Il Collegio”, e Jenny De Nucci. Con loro l’immancabile mascotte di “Stasera tutto è possibile”, tanto amato da grandi e piccini: il Panda, "animato" dal ballerino Egon Polzone.

Nessuna gara, né vincitori o vinti, ma tantissimi giochi, con l’unico scopo di portare il sorriso e il buonumore nelle case degli italiani, in questo momento più che mai. Tutti gli ospiti saranno pronti a mettersi in gioco e a cimentarsi in prove tutte da ridere, a partire dalla celebre Stanza Inclinata, vera e propria icona del programma con il suo pavimento obliquo, di 22,5 gradi. Tra gli altri giochi della puntata ci saranno: Segui il labiale, Serenata STEP, Stammi dietro dance, Speed quiz, Do re mi fa male, Grande brivido, Cover STEP, Decollo immediato, Dental STEP, Mimo senza fili.

L’hashtag per commentare il programma sui social è #staseratuttoepossibile (ottimo il riscontro della prima puntata: Step è stato infatti 1° tra i programmi di prime time più discussi nella giornata - esclusi gli eventi sportivi). Per seguire gli aggiornamenti sul programma sui social: Twitter - twitter.com/RaiDue | twitter.com/STEPrai | Facebook www.facebook.com/Rai2ufficiale | www.facebook.com/Stasera-tutto-è-possibile-138919333118070/ Instagram www.instagram.com/instarai2/|

Stasera tutto è possibile è basato sul format Anything Goes creato da SATISFACTION THE TELEVISION AGENCY e licenziato da Banijay Rights. Musiche originali di David Dahan © AW.