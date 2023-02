Stefano De Martino torna con “Stasera tutto è possibile”

Dopo il successo ottenuto in autunno, da lunedì 13 febbraio torna su Rai 2 alle 21.20, "Stasera tutto è possibile", il comedy show condotto da Stefano De Martino. Confermati nel cast del programma Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia con le sue imitazioni. L'Auditorium Rai di Napoli torna a riempirsi, ogni lunedì, di allegria e risate grazie agli ospiti - comici, attori, personaggi dello spettacolo, vecchi e nuovi amici - pronti a giocare e a divertirsi con le prove dello show. Ogni puntata ha un tema diverso e questa edizione, in partenza alla vigilia di San Valentino, inizia con Step in love. Ospiti: Fabio Caressa, Max Giusti, Francesco Procopio, Nathalie Guetta, Cristiano Caccamo, Samira Lui.

I primi personaggi cui Vincenzo De Lucia dedica le proprie imitazioni sono Maria De Filippi e Francesca Fagnani. Tra i giochi, oltre all'immancabile Stanza inclinata, icona del programma con gli sketch improvvisati sul suo pavimento inclinato di 22,5 gradi, tornano i grandi ''classici'', come Segui il labiale, Mimo senza fili e Rubagallina, ma non mancano novità, come La coppia che scoppia: i vip in gioco devono cercare di far scoppiare un palloncino, in combutta con chi li fiancheggia, utilizzando la sola pressione del corpo.