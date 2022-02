"Stasera tutto è possibile", torna il programma di Stefano De Martino in prima serata

Vip e giochi per metterli alla prova, situazioni esilaranti e momenti di leggerezza. Torna in prima serata su Rai2 il comedy show “Stasera tutto è possibile”, in onda da martedì 15 febbraio alle 21.20. Otto puntate realizzate in collaborazione con Endemol Shine Italy, con la conduzione, anche in questa settima edizione, di Stefano De Martino. Al suo fianco, confermati come ospiti fissi Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e l’imitatore Vincenzo De Lucia.

Ogni puntata avrà un tema e sarà un susseguirsi di giochi e prove tutte da ridere durante le quali si cimenteranno gli ospiti del programma. Per la prima puntata, a tema musica, arriveranno sul palco dell’auditorium Rai di Napoli Cristina D'Avena, il Mago Forest, Nathalie Guetta, Stash, Francesco Cicchella e Marta Filippi.

Tra i giochi, ci sarà l’immancabile icona del programma: "la stanza inclinata", con il suo pavimento inclinato di 22,5 gradi, ma torneranno anche altri 'classici', come "segui il labiale", "speed quiz", "do re mi fa male" e "rumori di mimo", a cui si aggiungeranno giochi nuovi, tutti da scoprire. Tra questi, nel corso delle puntate, ci saranno "chiuditi sesamo", "colonna sonora" e "c’era una giravolta".