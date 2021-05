David di Donatello 2021, Sophia Loren miglior attrice protagonista

Sophia Loren trionfa ancora ai David di Donatello. La leggendaria attrice napoletana ha ricevuto il premio come miglior attrice protagonista per il film "La vita davanti a sé", diretto dal figlio dell'attrice Edoardo Ponti, confermandosi come primatista dei David nella categoria.

La Loren, 86 anni, ha prevalso su Vittoria Puccini, Paola Cortellesi, Micaela Ramazzotti e Alba Rohrwacher.

"Madonna mia, aiutatemi - ha detto emozionata, raggiungendo il palco a braccetto del figlio regista, mentre la platea le tributava una standing ovation - . È difficile credere che la prima volta che ho ricevuto un David è stato più di 60 anni fa. Ma oggi è come la prima volta. La gioia è la stessa e l'emozione è la stessa. Forse sarà il mio ultimo film, questo non lo so. Ma dopo tanti film ho ancora voglia di farne sempre uno più bello. Perché io senza il cinema non posso vivere".