Sky, in arrivo Gomorra 5: ecco le primissime immagini

Titoli cult, serie evento e nuove storie, italiane e internazionali, fanno ricchissima la nuova stagione di serie tv disponibili su Sky e in streaming su NOW TV.

Se il 2021 è partito in grande con The Undoing – Le verità non dette con Nicole Kidman e Hugh Grant, i prossimi mesi non saranno da meno e vedranno alternarsi su Sky le nuove stagioni di serie tv attesissime (Gomorra, Succession, Euphoria o Yellowstone) e novità assolute come le Sky Original Domina, con Kasia Smutniak, Anna, la nuova serie di Niccolò Ammaniti, e Speravo de morì prima – La serie su Francesco Totti, o le prossime Raised by wolves – Una nuova umanità, la prima serie tv non solo prodotta ma anche diretta da Ridley Scott, Your Honor, con Bryan Cranston al primo grande ruolo dopo Breaking Bad, o The Fligh Attendant, crime comedy targata HBO Max con Kaley Cuoco (The Big Bang Theory).

Nell’appena pubblicato nuovo promo della stagione, realizzato da Sky Creative Agency Italia, non solo le immagini già edite del meglio delle serie tv in arrivo, ma anche in anteprima le immagini di alcuni tra i titoli Sky Original più attesi: la stagione finale di GOMORRA – LA SERIE, produzione TV dei record prodotta da Sky con Cattleya e appena approdata su HBO Max negli Stati Uniti; per la prima volta le immagini di DOMINA con Kasia Smutniak nei panni (e con gli abiti firmati dal premio Oscar Gabriella Pescucci) di Livia Drusilla in una grande coproduzione internazionale in costume in arrivo prossimamente; il promo svela alcune scene inedite di SPERAVO DE MORÌ PRIMA, il dramedy sugli ultimi due anni di carriera di Francesco Totti realizzato con Wildside e Capri Entertainment, in arrivo a marzo; la prima serie TV Sky Original a tema sci-fi, INTERGALACTIC, di cui nel promo vengono mostrate alcune scene mai viste prima.

E ancora le suggestive immagini di ANNA, la serie di Niccolò Ammaniti che torna alla regia di un prodotto per la TV dopo il successo de Il Miracolo; HAUSEN, produzione Sky tedesca, un horror su un complesso residenziale maledetto in arrivo a febbraio; BRITANNIA, che tornerà entro l’anno con la terza stagione.

Una selezione variegata e in grado di assecondare i gusti più diversi, che passa anche per le nuove stagioni dei titoli più premiati e amati dal pubblico degli ultimi anni, come SUCCESSION ed EUPHORIA, gioielli HBO i cui episodi già andati in onda sono disponibili On Demand su Sky e in streaming su NOW TV e di cui nel corso del 2021 arriveranno rispettivamente la terza e la seconda stagione. WARRIOR, la serie prodotta da Shannon Lee a partire dagli scritti ritrovati per caso di suo padre, la leggenda delle arti marziali Bruce Lee, che torna con una seconda stagione come CITY ON A HILL, crime con Kevin Bacon targato SHOWTIME. E ancora BILLIONS, l’amato financial drama con Paul Giamatti e Damian Lewis, di ritorno su Sky entro l’anno con la seconda parte della quinta e poi con la sesta stagione.