Un Posto al Sole e la 'Sindrome di Münchhausen', il noto medico avverte: "Va spiegata bene"

Paolo Siani, che oltre a essere un notissimo pediatra partenopeo è anche fratello del compianto Giancarlo, ha pubblicato sui social un post a proposito di un tema molto sensibile affrontato ieri dalla nota soap napoletana Un Posto al Sole.

"Gli autori della puntata del 3 maggio di Un Posto al Sole – scrive il medico – hanno affrontato un tema molto complesso, una patologia rara in campo pediatrico, la Sindrome di Münchhausen per procura. Si tratta di un disturbo mentale che affligge per lo più donne madri che le spinge ad arrecare un danno fisico al figlio/a per attirare l’attenzione su di sé".

"Gli spettatori della straordinaria fiction della Rai creata da Giovanni Minoli nel 1994 e seguita da oltre due milioni di telespettatori sanno che è la mamma a procurare la malattia del bambino (perché si fa vedere che somministra un farmaco nel biberon) e quindi fa sembrare che la diagnosi sia facile. Sanno anche che non è neanche la mamma del bambino, ma non lo sanno (ancora) i medici nella fiction. Invece non possono sapere, i telespettatori, che la diagnosi di Sindrome di Münchhausen per procura è molto lunga e complessa e il tempo medio per arrivare alla diagnosi è di circa 6 mesi, ed è frequente il fenomeno del medical shopping e i medici, di qualsiasi ospedale in qualsiasi parte del mondo, restano essi stessi vittime dell’inganno del genitore abusante".

"L’idea che il malessere del bambino sia procurato dalla madre risulta sempre insospettabile, in quanto queste madri sono sempre premurose, costantemente presenti e attente nel prendersi cura della salute dei figli. I medici, tutti i medici, sono costretti a fare innumerevoli indagini per arrivare alla diagnosi in quanto i sintomi non sono caratteristici di malattie conosciute e questo confonde i pediatri e gli altri clinici e li induce ad ulteriori accertamenti. Ecco tutto questo dovrà essere spiegato ai telespettatori nelle prossime puntate, e siamo certi che sarà fatto conoscendo la bravura e la sensibilità degli autori, anche perché i medici dell’ospedale pediatrico napoletano conoscono molto bene questa sindrome", conclude Siani.