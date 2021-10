Ciak su via Duomo: nel cuore di Napoli si gira una serie tv della Rai

Napoli torna ad essere set cinematografico d'eccellenza, ancora una volta per una serie televisiva targata Rai.

Stavolta è via Duomo ad ospitare troupe e interpreti della produzione, e in particolare A&M Bookstore|Coffeandmore. Così sulla loro pagina Facebook i gestori, Anna e Andrea: "La nostra location è stata scelta. È successo così in fretta che solo ora riusciamo a comunicarvi che la libreria oggi è chiusa al pubblico. Mettiamo a disposizione gli spazi interni ed esterni per le riprese cinematografiche di una serie tv della Rai. Non possiamo dirvi molto, ma siamo felici!".

Tra gli attori presenti spicca l'ex tronista Francesco Arca, recentemente impegnato in “Svegliati amore mio” con Sabrina Ferilli.