Serena Rossi: "La mia Napoli è storicamente abituata ad accogliere l'altro"

"Ciò che amo di Napoli e che credo contraddistingua i napoletani è la capacità di essere accoglienti. La nostra città storicamente è stata abituata ad accogliere l'altro. Sarà per questo che amo così tanto le mie radici". Così Serena Rossi ha parlato della sua città nel corso di una lunga intervista rilasciata a "RadiocorriereTv Rai".

Per l'attrice partenopea la parola 'sacrificio' è molto importante: "È spesso necessario per ottenere un buon risultato. Spero di riuscire a insegnare a mio figlio che senza la caparbietà e alcune rinunce non è possibile raggiungere certi traguardi, ma che una volta arrivati in cima il panorama può essere bellissimo".

La vita professionale di Serena prosegue tra successi e soddisfazioni: "Amo fare cose diverse perché amo le sfide. Se posso preferisco fare sempre cose nuove e alzare l'asticella. Ho sempre bisogno di stimoli nuovi".