L'Amica Geniale, la rivelazione di Serena Rossi: "Potevo essere Lila, ma non ho superato il provino"

Nella terza stagione de "L'Amica Geniale" Serena Rossi avrebbe potuto interpretare "Lila". E' quanto rivelato dall'attrice napoletana nel corso di un'intervista rilasciata a "Grazia".

"Un provino che non ho superato? È successo con L'amica geniale: mi hanno chiamato per la parte di Lila. In quel periodo ero impegnata sul set di Mina Settembre. Mi sono chiesta come sarebbe andata se avessi avuto più tempo per prepararmi. Era un bel ruolo di donna forte", ha spiegato Serena Rossi.