“Cosa fai se il Napoli vince lo scudetto?”: fioretti e riti propiziatori dei vip alle Iene (VIDEO)

Il Napoli sta letteralmente dominando il campionato ma alcuni tifosi eccellenti hanno deciso di fare dei “fioretti” per propiziarne la vittoria finale. Le promesse sono state registrate dalle Iene che hanno mandato in onda un divertente servizio con protagonisti diversi tifosi azzurri.

Da Alessandro Siani a Gigi D'Alessio passando per Raffaella Fico, Francesco Paolantoni, Caterina Balivo e Luigi de Magistris hanno tutti accettato di fare delle cose in caso di vittoria degli azzurri e non solo. A farla da padrona è la scaramanzia ma ognuno di loro ha fatto promesso e gesti che sperano porti fortuna agli azzurri nel servizio di Filippo Roma.

IL VIDEO DELLE IENE