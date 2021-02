Musica e sonorità napoletane in onda in Germania su Saviset Tv

Oltre confine c'è una Napoli che non tutti conoscono, una Napoli lontana dall'Italia, la Napoli degli emigranti in Germania, persone nate e cresciute lì, figli di emigranti, ma che non hanno assolutamente perso la napoletanità nel proprio DNA. Oltre agli usi e costumi, anche la musica lí è napoletana, molti artisti e cantanti che hanno portato le nostre sonorità oltr'alpe, diffuse su tutto il territorio nazionale da una Tv Napoletana in Germania, Saviset Tv.

Saviset è l'acronimo di Savio (Salvatore) Settembre, padre di Enzo Settembre, fondatore ed attuale editore dell'emittente grazie alla quale, quasi un milione di emigranti ogni giorno vivono le emozioni con la musica partenopea. "Sulla nostra emittente abbiamo un palinsesto variegato, dalla musica classica a quella piú moderna che piace di più ai giovani - dichiara Enzo Settembre - mandiamo a rotazione videoclip musicali di artisti della musica napoletana di Napoli, ma anche artisti della Germania, rigorosamente napoletani... Le nostre radici non le dimentichiamo e la lontananza non ci impedisce di essere napoletani doc - prosegue Settembre - quí c'è tutto, sale d'incisione, studi e tutto ciò che rende possibile la produzione di dischi e quindi la nascita e la crescita di artisti della musica napoletana che, in alcuni casi, vanno spesso ad esibirsi anche a Napoli, io stesso - conclude l'editore - oltre all'emittente televisiva ho una casa di produzione discografica ed un'agenzia di management che si occupa di curare l'immagine di questi artisti a 360°, insomma, siamo lontani ma siamo Napoli!".

La famiglia Settembre da anni è a Francoforte, Salvatore, il padre di Enzo, è stato tra i pionieri della musica napoletana in Germania.