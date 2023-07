Roberto Saviano fuori dai palinsesti Rai: l'annuncio dell'ad Sergio

Roberto Saviano non rientra nei prossimi palinsesti Rai. A confermarlo è stato l'amministratore delegato della tv pubblica italiana, Roberto Sergio, nel corso di un'intervista rilasciata a Il Messaggero.

"Saviano non è in palinsesto. La scelta è aziendale, non politica", ha spiegato l'ad della Rai.

Lo scorso 28 maggio lo scrittore napoletano aveva anticipato in un tweet che quella a "Che tempo che fa" sarebbe stata la sua ultima apparizione sulla tv di stato. La trasmissione di Fabio Fazio, di cui Saviano era uno dei protagonisti, traslocherà, infatti, dal prossimo autunno su Discovery.