Sanremo, Massimo Ranieri vince su Gianni Morandi: per i bookie sarà in testa alla prima serata

Eterni rivali dai tempi di Canzonissima, Massimo Ranieri e Gianni Morandi torneranno a sfidarsi questa sera sul palco della 72esima edizione del Festival di Sanremo. E i bookmaker non hanno dubbi: il "derby" tra eterni ragazzi andrà al cantante napoletano, che si piazza in testa alla lavagna del vincente della prima serata a 2,75 su Olybet.it, con Morandi che insegue a 8,50.

A 34 anni dal successo di "Perdere l’amore", un’altra vittoria in finale vale 12 volte la scommessa, mentre l’eterno ragazzo di Monghidoro - in gara con un brano scritto da Lorenzo Jovanotti - è più lontano a 20.

Più facile che Morandi centri il podio - una possibilità a 6,50 - ma, anche in questo caso, Ranieri è più avanti: classificarsi tra i primi tre vale 3,50. Anche nelle quote per il Premio della critica, Ranieri batte Morandi: "Lettera di là dal mare" è offerta a 3,25, doppia cifra - a 13 - per "Apri tutte le porte".

La prima serata del Festival

Oltre a Massimo Ranieri e a Gianni Morandi, stasera si esibiranno altri 10 cantanti. Si tratta di Achille Lauro, Ana Mena, Dargen D'Amico, Giusy Ferreri, La rappresentante di lista, Mahmood e Blanco, Michele Bravi, Noemi, Rkomi e Yuman.

Tra gli ospiti più attesi della serata inaugurale di Sanremo 2022 ci saranno invece i vincitori uscenti, i Maneskin.

Gli altri napoletani

Gli altri due artisti napoletani in gara, Aka7even e Giovanni Truppi, esordiranno invece nella serata di mercoledì.