Rocco Hunt: "La lingua napoletana è diventata nazionale. E' un fenomeno sdoganato"

"La lingua napoletana in questo momento è diventata nazionale, il genere non è più circoscritto al territorio del sud, alla campagna, a Napoli o a Salerno. Ma è un fenomeno che grazie a Gomorra, a Liberato, grazie alle mie esperienze passate, di quando portai a Sanremo un brano tutto in napoletano, siamo arrivati a sdoganare". Così Rocco Hunt nel corso di una lunga intervista rilasciata a "Io donna".

L'artista campano ha sottolineato l'importanza del cantare in dialetto: "In questo momento il dialetto è diventato quasi cool. E' ancora più credibile, anche perché il dialetto è anche sinonimo di periferia, di quartiere, di un mondo del quale io sto cercando di farmi portavoce attraverso questo sound urban".

"La musica italiana che viene ascoltata all’estero proviene all’80% dalla musica classica napoletana, non dimentichiamoci che O’ Sole Mio e tante altre opere in dialetto napoletano dell’800, dell’inizio del 900, erano il fiore all’occhiello della musica italiana", ha aggiunto il rapper salernitano.