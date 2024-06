"La tua riconoscenza e la nostra amicizia in questo ambiente è merce rara": la splendida dedica di Rocco Hunt a Geolier

"Me cunusciut’ quann stev’ a’pper.. mmo’ te ‘sto affianc’ dint’ o’ Maradona! Grazie per le emozioni di Geolier, la tua riconoscenza e la nostra amicizia in questo ambiente è merce rara".

Questa la splendida dedica a Geolier, in un post social, di Rocco Hunt, tra gli ospiti della tre giorni di concerti al Maradona del rapper napoletano. L'artista salernitano ha voluto sottolineare la forza del loro legame di amicizia, pubblicando alcune immagini insieme sul palco dell'impianto di Fuorigrotta.