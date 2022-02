"Insider. Faccia a faccia con il crimine": il nuovo programma di Roberto Saviano in onda sulla Rai

“Insider. Faccia a faccia con il crimine” è il nuovo programma in quattro puntate di prima serata - in onda da sabato 12 febbraio alle 21.45 su Rai3 - in cui Roberto Saviano si troverà faccia a faccia con le organizzazioni criminali attraverso interviste esclusive a persone che, per motivi diversi, le hanno vissute dall’interno.

Pentiti, testimoni di giustizia e agenti infiltrati sono infatti le porte di accesso al mondo oscuro del crimine italiano e straniero, nel quale lo scrittore napoletano guiderà gli spettatori ricostruendo, anche grazie a prezioso materiale di repertorio, i contesti in cui la storia dei protagonisti ha preso forma.

Si parte nella prima puntata con la collaboratrice di giustizia Anna Carrino, che per trent'anni è stata la compagna di Francesco Bidognetti, boss dei Casalesi, il clan di camorra che ha minacciato Saviano e lo ha costretto ad una vita sotto protezione.