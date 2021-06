Roberta Capua torna in Rai: condurrà "Estate in diretta"

Roberta Capua torna in Rai. La conduttrice napoletana, in coabitazione con Gianluca Semprini, sarà alla guida del programma "Estate in diretta", in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1, alle ore 15,45, a partire da 28 giugno.

"Sono felice ed emozionata. Sarà un'esperienza bellissima. Ci sono tutti gli ingredienti perchè sia davvero un'estate speciale, quella della ripartenza. Ed è proprio la ripartenza che vogliamo raccontare. Il programma durerà circa tre ore, avremo modo di affrontare tanti argomenti", ha raccontato la Capua nel corso di una lunga intervista a RadiocorriereTv