Marina irrompe di nuovo in Un Posto al Sole. Nina Soldano: "La regina è tornata"

"So che il ritorno di Marina per alcuni non sara entusiasmante quanto la sua partenza... ma è arrivato il momento di prenderla per mano e accompagnarla in nuove avventure. Questo momento lo voglio festeggiare con tutti voi che in questi mesi avete aspettato pazientemente e sostenuto il ritorno di Marina".

È così che sui social network Nina Soldano saluta il ritorno del suo notissimo personaggio in Un Posto al Sole, con tanto di hashtag "#thequeenisback".

Contentissimi i fan dell'attrice. "Sono strafelice che ritorni a far parte di Un Posto al Sole - scrive una telespettatrice - Ferri è diventato molto debole negli affari senza di te, tu eri la forza dei Cantieri". Sulla stessa linea un'altra spettatrice: "Meno male! Senza di te Roberto è come una barca alla deriva...e Lara non fa per lui!". "Una partenza che non ho mai immaginato senza ritorno...finalmente sei tornata riposata e più carica", aggiunge un'altra fan.