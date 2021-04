Un Posto al Sole, l'annuncio di Nina Soldano (Marina) fa impazzire i fan: "Vi svelo un segreto"

"Marina Giordano sta tornando. Grazie ancora a tutti per l’affetto dimostrato. Vi amo". L'attrice non entra nei dettagli, ma saluta definitivamente il ritorno dell'amatissimo personaggio che interpreta da tanti anni

"Vi svelo un segreto". Inizia così il post di Nina Soldano – il notissimo volto di Marina Giordano in Un Posto al Sole – su Instagram che ha fatto impazzire i suoi fan. "A furor di popolo – prosegue l'attrice – Marina Giordano sta tornando. Grazie ancora a tutti per l’affetto dimostrato. Vi amo".

Non era troppo un segreto che Marina potesse tornare: come sapranno i fan più attendi di Upas, anche Maurizio Aiello (Alberto Palladini) aveva fatto un video in cui spiegava che il personaggio di Marina aveva tutt'altro che terminato il suo "ciclo" nella nota soap.

Questo nelle settimane immediatamente successive al presunto addio di Marina, che la stessa Soldano sui social aveva salutato con una certa perplessità.