Renato Zero in piazza del Plebiscito raddoppia: nuova data a Napoli dopo il 'sold out'

Renato Zero raddoppia in piazza del Plebiscito. Dopo il fulmineo sold-out della prima data napoletana, quella del 21 giugno, l'artista ha annunciato nelle ultime ore un secondo concerto evento nella città partenopea, fissato per il 22 giugno nello stesso luogo.

I biglietti saranno disponibili in prevendita dalle ore 11.00 di mercoledì 3 aprile su renatozero.com, vivaticket.com e in tutti i punti vendita Vivaticket.

I concert saranno l’occasione perfetta per ascoltare dal vivo, accanto alle canzoni che hanno segnato l’ultracinquantennale carriera musicale di Renato Zero, i brani contenuti nell’ultimo album “Autoritratto”, pubblicato lo scorso dicembre per Tattica: un’avvincente traversata in 13 tracce guidata dalle sue visioni uniche e dalla straordinaria abilità di raccontare e raccontarsi attraverso la propria arte.