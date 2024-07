Red Bull 64 Bars Live 2024 a Scampia, annunciati i primi nomi che saranno sul palco

Un altro grande nome si aggiunge al cast della terza edizione di Red Bull 64 Bars Live: Guè tornerà sul palco di piazza Ciro Esposito a Scampia il prossimo 4 ottobre, dopo aver già partecipato all’edizione del 2022.

Dopo un’ultima edizione da record nel 2023, sold-out con 10mila presenze, il format musicale più iconico di Red Bull si prepara a tornare nella sua versione dal vivo all’interno della piazza che, negli ultimi due anni, ha accolto alcuni tra i più grandi artisti della scena rap e urban italiana.

La line-up anche quest’anno non sarà da meno, come dimostrano i primi quattro protagonisti annunciati. Insieme a Guè, infatti, ci saranno anche Kid Yugi, Massimo Pericolo e Tony Effe.

“La terza edizione consecutiva di Red Bull 64 Bars Live a Scampia, in piazza Ciro Esposito, rappresenta per noi motivo di grande soddisfazione. Dopo il successo dei due anni precedenti, riproporre a Scampia un evento musicale che richiama una vera e propria community di appassionati è un ulteriore esempio di aggregazione e socialità, che conferma il nostro ruolo di Napoli città della musica”, afferma il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi.

“L’evento, nell’ottica dell’amministrazione, si inserisce in un più ampio percorso di rigenerazione del quartiere, a partire dal progetto ReStart Scampia, finanziato con fondi Pnrr, Pon Metro e Periferie. Siamo partiti in questi mesi con i lavori alle Vele, così tanto attesi dai cittadini che hanno lottato contro i pregiudizi e per ottenere condizioni di vita degna. L’obiettivo è migliorare la qualità della vita degli abitanti e questo significa investire in nuovi alloggi, sostenibilità ambientale, ma anche in attività artistiche. La musica è sicuramente parte di questo percorso, per il suo valore educativo, sociale e culturale che disegna la nuova Scampìa", conclude il primo cittadino partenopeo.