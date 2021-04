The Real Housewives di Napoli torna: tra lusso sfrenato e "conti in sospeso" delle protagoniste

Casalinghe, ma nessuna è casalinga. Torna "The Real Housewives di Napoli", format basato sul racconto delle vite di signore del "salotto buono" partenopeo. La seconda edizione vedrà le prime 5 puntate disponibili dal 9 aprile su Discovery+.

Ci sono alcune conferme, ed alcuni addii. Manca Noemi Letizia, ma è stata sostituita da Donna Marchesa Januaria Piromallo Capace Piscicelli di Montebello di Capracotta – semplicemente Januaria Piromallo – nobildonna ma anche giornalista e scrittrice. Tra i nuovi arrivi anche Alessandra "Giusy" Parlato, imprenditrice di Portici che abita a Chiaia-

Confermate le altre cinque protagoniste della scorsa serie, a partire da Maria Consiglio Visco Marigliano del Monte, funzionaria al Mibact, spesso in contrasto con le altre, o l'agguerrita Stella Giannicola titolare di un centro estetico. "Le Real Housewives di Napoli non si vedono da tempo e hanno lasciato dei conti in sospeso dagli ultimi infuocati incontri e tutte fremono per liberarsi dei tanti sassolini nelle scarpe nella maniera più rumorosa possibile", promettono dalla produzione.

"Racconteranno una Napoli “vista da un’altro punto di vista”, una città di feste esclusive, barche sfarzose, ville e location da sogno in cui l’esagerazione, l’eccesso e il lusso sfrenato sono la parola d’ordine. E seguiremo la vita glamour delle protagoniste", aggiungono dalla produzione.