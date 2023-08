Saviano: “La destra ha vinto la lotteria delle elezioni. Grazie a chi mi è vicino”

Roberto Saviano torna sul caso della sua trasmissione cancellata dal palinsesto Rai della prossima stagione. Lo fa per ringraziare chi sta sostenendo la petizione a suo favore e per continuare ad attaccare il governo e le sue scelte. Ecco il durissimo post:

“Sono grato a chi in questi giorni mi ha mostrato vicinanza, solidarietà, a chi, ponendosi domande, ha potuto vedere quanto questo governo di estrema destra stia restringendo gli spazi di cultura, antimafia, di confronto, critica e libertà. La vostra attenzione e la vostra vicinanza sono importanti, e non solo per me. Sono l’unica difesa. Lo squadrismo fratellista e leghista sta rendendo sempre più difficile il confronto, la critica al potere, la libertà di poter esprimere le proprie opinioni senza temere ritorsioni, che puntuali arrivano.

E come mostra la stampa internazionale, dal @guardian a @lemonde, dal @frankf al @nytimes, il nostro paese ha imboccato un percorso autoritario e decisamente pericoloso. Il vostro ragionare, la forza di condivisione sono gli unici argini allo scempio. Dopo la cancellazione della seconda stagione di Insider, avvenuta per volontà di questo governo, sono state raccolte firme perché il programma possa tornare in palinsesto, nella sua collocazione originaria, ovvero a novembre per 4 sabati consecutivi. Grazie a @change.org e @articolo21.

Il governo di estrema destra, dopo aver vinto la lotteria delle elezioni (con l’astensionismo al 60% le elezioni sono diventate una lotteria), crede di poter scardinare la democrazia, non è così. Quanto a me, i miei libri, i miei canali - da Instagram a Youtube - sono spazi che restano come forma di resistenza. E sentire il vostro sguardo vigile, avere il vostro appoggio non mi fa sentire solo”.