Premio La Fescina, Gabriel Garko e Massimo Giletti protagonisti della IX edizione

Giunto alla IX edizione il Premio “La Fescina”- Gran Galà della televisione, ideato da Ugo Autuori, replica il successo delle precedenti edizioni. Con il patrocinio del comune di Quarto e la locale Pro Loco e con il sostegno del Parco Nazionale del Vesuvio , per questa edizione si è svolta a Villa Domi, proprietà, per uno spettacolo indimenticabile. La conduzione dell’evento è targata RAI con Beppe Convertini e Monica Marangoni, con Cinzia Profita in collegamento dal parterre ospiti.

Attesissimi sul palco Massimo Giletti, giornalista e conduttore de “Non è l’arena” su La 7, tra i big premiati dell’evento; Enzo Salvi, attore, con il regista Fabrizio Cortese e Vito Caggianelli della Ismaele Film; Gabriel Garko; Massimo Di Cataldo, cantante; Maurizio De Giovanni, scrittore, riceve il premio alla carriera; Hoara Borselli, opinionista; Vittoriana Abate e Giuseppe Di Tommaso, giornalisti Rai, Rosalia Porcaro, attrice. Ancora tra i premiati: Nicola Paone, scrittore; Costanzo Iannotti Pecci ritira il Dott. Mario D’Esposito; Walter Wurzburger,; Maurizio Bifulco per la medicina; Francesca Maresca, cantante, Chef Andrea Mormile; Dott. Agostino Casillo, Presidente del Parco nazionale del Vesuvio.

Non solo premi e riconoscimenti ma anche musica con Sara Grieco, Luca Blindo, rapper; Giuseppe Gambi, tenore; Luca Volpe, mentalista; Particolare meriti organizzativi per l’Associazione Savio Condemi, con la presidente Raffaella Guarracino , che ha partecipato attivamente alla realizzazione di un importante evento culturale sul territorio campano.

L’evento ha dato vita al format "dal Vesuvio al Mediterraneo”, regia di Alfonso Ciccarelli, prossimamente trasmesso su rete nazionale dove ci sarà la fusione di immagini dell’altra sera e immagini realizzate tra le bellezze di Napoli , dal vesuvio con i consorzi del Piennolo e dei vini ai campi flegrei .