C’è Posta per Te, il postino di Maria De Filippi a Villaricca

Lo hanno visto in tanti, alcuni dei quali si sono messi anche a filmarlo con lo smartphone.

Il postino Marcello, noto ambasciatore di Maria De Filippi nella trasmissione Mediaset "C'è Posta Per Te", è stato infatti avvistato nel centro storico di Villaricca.

In piazza Maione, in tarda serata, registrava la consueta scena della consegna della busta che quindi vedrà come protagonista un residente nella zona.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Secondo le prime notizie, pare si tratti di una giovane destinataria, ma non c'è al momento nulla di certo.

Secondo quanto riportato da TeleClubItalia, le riprese della trasmissione sarebbero proseguite anche all’esterno della villa comunale.