Battibecco social tra Clementino e Malgioglio: "Sei come l'ananas sulla pizza"

Botta e risposta a distanza tra Cristiano Malgioglio e Clementino. Tutto e nato durante l'ultima puntata di Tale e Quale Show, il programma di Rai 1 condotto da Carlo Conti. Pierpaolo Petrelli ha imitato il rapper napoletano, cantanto una delle sue più gradi hit: "Cos cos".

Terminata la performance la parola è passata ai giudici, tra i quali sedeva anche Malgioglio: "Mi sei piaciuto molto, sei stato più interessante di Clementino" il caustico commento dell'eccentrico paroliere. Non si è fatta attendere la risposta del rapper che stava seguendo da casa la trasmissione. "Malgioglio tu parli male di me in televisione? - ha affermato Clementino in una stories di Instagram - Sai cosa sei tu per la musica? Sei come l'ananas sulla pizza". Si attende, ora, la controrisposta di Malgioglio