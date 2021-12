Gomorra, il piccolo Pietro interpretato da due gemellini di Bacoli: la divertente intervista

In molti lo hanno scoperto soltanto oggi, grazie ad un'intervista ad opera di Gianni Simioli. In Gomorra – La Serie il piccolo Pietro Savastano, figlio di Genny, era interpretato in realtà da due attori, gemelli.

Si tratta di Alessandro a Cristiano, di Bacoli, coi quali il conduttore radiofonico si è collegato anche in video così da poter mettere le immagini sulle pagine social di Radio Marte. Adesso hanno sette anni, ma hanno iniziato ad intepretare Pietro tre anni fa, quando ne avevano soltanto quattro.

I due bambini si divertono moltissimo durante l'intervista (e non rendono la vita facile alla mamma, Monica), rispondendo anche in modo divertente alle domande di Simioli. Innanzitutto spiegano – tra le risate generali – di aver guadagnato poco (“Solo tremila euro”) e che no, non desidererebbero avere un padre come Genny. “Che però è interpretato da un attore e una persona eccezionale”, puntualizza mamma Monica a proposito di Salvatore Esposito.