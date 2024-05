Petit, dopo la finale di "Amici" la prima tappa dell'instore tour sarà subito nel napoletano: l'appuntamento

Un mix perfetto di urban e pop, con tutta la freschezza dei suoi 18 anni. Petit, tra i concorrenti più amati di Amici23, pubblicherà venerdì 17 maggio il suo primo EP con 21co Label per Warner Music Italy, già disponibile in pre-save e pre-order al link https://wmi.lnk.to/petit.

In attesa della finale di sabato, sono state annunciate le tappe dell’instore tour, che prenderà il via lunedì 20 maggio e lo porterà in tutta la penisola. La prima tappa è in programma presso il centro commerciale Le Porte di Napoli ad Afragola.

Petit (nome d’arte di Salvatore Moccia) nasce nel 2005 da madre di origini francesi e padre napoletano. Inizia a scrivere canzoni a 13 anni, ascoltando rap italiano e d’oltreoceano e creandosi pian piano una propria identità. A luglio 2023 pubblica il suo primo singolo “Taki Taki” e da settembre partecipa alla 23esima edizione di Amici,

Nella musica di Petit ci sono le sue origini francesi e quelle napoletane, riconoscibili nel flow proprio della stessa scuola di una delle scene più prolifiche dell’attuale panorama musicale.

Durante Amici23 Petit ha pubblicato diversi brani che hanno conquistato i suoi fan: “Che fai” - prodotto da Takagi e Ketra e uno dei singoli più ascoltati di questa edizione -, “Guagliò” - prodotto da Zef, scritto quasi interamente in napoletano e ambientato nella città partenopea -, “Tornerai” - ballad che ha dimostrato la versatilità dell’artista nel saper spaziare tra generi diversi - e l’ultimo, “Mammamì”, una hit prodotta da Dardust pronta a far ballare tutta l’estate.

A questi, nell’EP, si aggiungeranno “Brooklyn”, che ha già presentato all’inizio del programma per conquistare il banco di Amici e “Feriscimi”, prodotto da Dat Boi Dee. L’inedito, dal mood introspettivo, racconta gli sbagli che si commettono all’interno di una relazione e il conseguente senso di colpa che accompagna la fine di una storia d’amore.