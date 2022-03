Patrizio lascia Un Posto al Sole: lacrime e saluti speciali sul set della soap | VIDEO

Patrizio lascia Un Posto al Sole, e sono tantissimi gli attori della soap che stanno salutando Lorenzo Sarcinelli che lo interpreta.

C'è Ilenia Lazzarin, innanzitutto. Con una azzeccatissima canzone di Avicii sullo sfondo, “Hey brother”, l'attrice che interpreta Viola ha dedicato una story di Instagram ai suoi due fratelli di scena, cioè Francesco Vitiello (Diego) e appunto Lorenzo Sarcinelli.

“Amo i miei fratelli acquisiti – scrive – si è creato davvero un clima dí FAMIGLIA...e ora che ne vedo partire uno mi dispiace davvero nel cuore ma non glielo dirò perché so che è giusto che faccia la sua strada, la sua carriera, le sue esperienze!”. “Ci vuole determinazione e coraggio – prosegue rivolgendosi direttamente a lui – e tu ne hai da vendere. In bocca al lupo @lorenzo_sarcinelli. Ti vogliamo bene! Sappi che sta casa t’aspett sempre!”. Una conclusione in napoletano che comunque lascia ben sperare e tiene aperte le porte ad un ritorno in futuro di Lorenzo.

Poi c'è la coppia (nella vita reale) Giorgia Gianetiempo-Luca Turco, rispettivamente Rossella e Niko nella soap, che pure dedica una story al collega che va via. In questo caso Luca Turco filma la tv che trasmette la partenza di Patrizio, e poi la sua fidanzata seduta sul divano con lui. Che piange per il momento e soprattutto per la partenza del collega con cui ha condiviso tantissimi momenti.

Questo il messaggio di Giorgia per Lorenzo: “Foto dell’ultimo giorno di set insieme e alcune delle tante foto scattate in questi anni. Grazie per tutti questi anni insieme, per le risate, gli sfoghi, i consigli, i sorrisi, i pianti di scena e quelli veri. Grazie per tutto ciò che sei e che hai fatto per me e con me! Mi mancherai tantissimo sul set (dico sul set perché so che ci vedremo spesso e giocheremo a Mario Kart ancora per tanto tempo insieme), ti voglio un bene infinito! In bocca al lupo per tutto! P.s: non sto piangendo,mi è solo entrato un Sarcibelli nell’occhio”.