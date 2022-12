Ballando con le Stelle, Pasquale La Rocca vince ancora

“Casoria che vince...sotto le stelle”. Così il sindaco del comune dell'hinterland partenopeo, Raffaele Bene, ha festeggiato la vittoria del suo concittadino Pasquale La Rocca a “Ballando con le Stelle”.

“Ieri sera, tra un augurio e l'altro, come tanti concittadini ho seguito l'emozionante successo del ballerino di Casoria Pasquale La Rocca che ha vinto l'edizione italiana di Ballando con le Stelle imponendosi in coppia con la giornalista Luisella Costamagna”, ha scritto Bene.

“Pasquale è stato definito una macchina truccata per la sua bravura e la sua storia lo conferma – aggiunge ancora il sindaco – essendosi già imposto nelle edizioni di questo talent show in Belgio e in Irlanda. Complimenti Pasquale, goditi questa grande soddisfazione”.