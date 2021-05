Attori e campioni del calcio a Napoli per la Partita del cuore

Dopo la "pausa" Covid, riparte anche la beneficenza. La Nazionale Attori ha scelto Napoli per celebrare il 50esimo compleanno e lo farà con l'evento "La partita - Una notte per Diego". L'obiettivo è quello di sostenere Save The Children. La manifestazione si terrà il 24 maggio 2021 allo Stadio Maradona e sarà trasmessa su Raidue il 2 giugno.

A condurre la kermesse Fabrizio Rocca che sarà affiancato da Veronica Maya e Sofia Bruscoli come bordocampiste, mentre madrine saranno Manuela Arcuri e Anna Falchi. In campo, invece, oltre agli attori scenderanno anche campioni del calcio. Tra i protagonisti Federico Balzaretti, Emanuele Calaiò, Luigi Di Biagio, Totò Di Natale, Gennaro Iezzo, Fabio Quagliarella, Alessandro Renica, Maurizio Battista, Carlo Buccirosso, Enzo DeCarlo, Gabriel Garko, Gigi e Ross, Biagio Izzo, Francesco Paolantoni.

"La Partita - Una notte per Diego" è stata organizzata da Olivio Lozzi, co-fondatore della Nazionale Attori, e da Giuseppe Angioletti.