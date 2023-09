Paolo, concorrente del Grande Fratello: “Napoli non ha cultura”

Napoli non ha abbastanza cultura. Parola di Paolo, nuovo concorrente dell'ultimo Grande Fratello. Il macellaio di professione lo ha detto all'interno della casa e le sue parole sono state catturate, come tutto il resto dalle telecamere.

"Per i miei gusti Napoli non rientra nelle mie cinque città preferite perché ha poca storia culturale, artistica. Nel senso di direi Roma, poi Firenze. Nel senso che se ci vado in giro, per me, non vedo cose tipo: Colosseo, Circo Massimo. Ci stanno regioni che a me trasmettono più cultura", ha dichiarato. Tantissime le reazioni dei telespettatori napoletani.