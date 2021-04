Pam Outsider e i nuovi progetti come conduttrice: "Ricomincio da me"

La bellissima Pam Outsider che tra non molto sarà tra le protagoniste del Programma condotto da Flavio Montrucchio "Primo appuntamento" su real time TV, si sfoga sui social facendo presagire dei cambiamenti nella sua vita professionale: "Oggi mi sento matura per ritornare alle mie origini da conduttrice, origini che mi vedevano calcare i primi palcoscenici accompagnata da mio padre"

Pam, che fu accostata per un periodo alla bellissima Icona americana Pamela Anderson, oggi oltre alla grande passione per la musica e all'attività da dj inizierà una collaborazione per alcuni Format tra i quali "Un letto per tre" e "Italian vip tour". Il suo ruolo sarà da conduttrice e su questo lei si esprime con una forte emozione: "Sono felice che mi sia stata data la possibilità di diversificare il mio percorso che oggi non sentivo tanto mio, io non riesco a essere una figura da social e basta, devo esprimere altro per stare bene"