Paolo Sorrentino gira un nuovo film a Napoli, uffici di produzione al Real Albergo dei Poveri

C'è grande attesa per il nuovo film di Paolo Sorrentino, interamente ambientato tra Napoli e Capri. La produzione del film sarà operativa in città dal prossimo 3 aprile fino al 23 settembre.

Il Comune di Napoli, con una delibera di giunta, ha deciso di applicare in via sperimentale il modello di gestione del Cohousing Cinema Napoli per l'uso temporaneo degli ambienti del Real Albergo dei Poveri da parte della società "The Apartment" per l'allocazione degli uffici di produzione del film.

L'opera cinematografica - come viene evidenziato in alcuni allegati alla delibera - comporterà un investimento di circa 6 milioni di euro nella città di Napoli "con favorevole ricaduta economica e promozionale per la città".