Nunzio, quanto sei cambiato: nuovo attore per il personaggio di Un Posto al Sole

Nunzio Cammarota, uno degli storici personaggi di Un Posto al Sole, è tornato dopo diversi anni. il figlioccio di Franco, però, ha lasciato perplessi i fan di vecchia data. L'attore è infatti diverso.

Vincenzo Messina aveva interpretato il ragazzo da bambino e poi da adolescente, creando affezione nei fan della soap. Adesso Nunzio è però il siciliano Vladimir Randazzo, classe 1994, già visto ne "Il Giovane Montalbano” e in "Squadra Antimafia 8”.

Parecchi sono stati, online, i commenti poco entusiasti per questo cambiamento. Dai più gentili ("Non è quello a cui siamo affezionati"), ai più netti ("Sembra un'imitazione mal riuscita"). Riuscirà il nuovo Nunzio a far breccia nel cuore degli appassionati?