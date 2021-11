Nino D'Angelo, raggiunto un importante traguardo: il ringraziamento ai fan

Nino D'Angelo festeggia un importante traguardo. Il video di "Voglio parla' sulo d'ammore" ha infatti superato il milione di visualizzazioni su Youtube.

L'artista napoletano ha voluto ringraziare con un post sui social i suoi fan: "Superato il milione di visualizzazioni in un mese e questo grazie a te Popolo delle mie canzoni, che continui a supportami e a starmi vicino anche adesso che i miei capelli sono diventati bianchi e che qualche ruga mi ha segnato il viso. Spero di riuscire ancora a dare il meglio di me e quando non ci riuscirò’ più’, per l’età’ che avanza, amami lo stesso perché’ io non so più’ fare a meno di te".