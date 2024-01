Nino D'Angelo: "Giocavo con ragazzini senza braccia o gambe. Con la speranza aprivo i portoni"

"Sono nato a San Pietro a Patierno, “‘o quartiere d’‘e scarpari”, tutti calzolai. Era distrutto dalle bombe, giocavo con ragazzini senza braccia o gambe. Mi ha regalato una famiglia splendida e la bellezza della povertà. Ti fa arrivare alla felicità subito, basta una piccola cosa. Al contrario della ricchezza, che stanca. Noi abitavamo in otto in una stanza, la disoccupazione per coinquilina. Non c’era tempo per la noia". Così Nino D'Angelo, in una lunga intervista rilasciata a "La Repubblica", ricorda la sua infanzia a Napoli.

"Mio padre non credeva nel merito. Da rassegnato, si fidava più della raccomandazione. Siccome non ne avevo, per proteggermi dalle delusioni, diceva che non sarei andato lontano. Io invece, con la speranza, ci aprivo i portoni. E lo smentii. Ma sul fatto che eravamo poveri fra i poveri aveva ragione", ha raccontato ancora il cantautore partenopeo.

I primi lavori

"Prima di cantare ai matrimoni e nei ristoranti, lavoravo in una fabbrica di suole e vendevo caffè sui treni Napoli-Formia, ma fu vendere gelati alla stazione centrale che mi formò. Incontravo fratelli inguaiati e scelsi da che parte stare. La strada non è un luogo, è vita. È quando ti dividi una sigaretta e la disperazione. Vedevo vagoni di migranti, in lacrime verso la Germania".

La politica

"A nonno Gennaro chiedevo 'Ma chi song ‘e comuniste?' e lui 'Tutti quelli che la pensano come noi'. Sono stato di sinistra per amor suo, poi per valori. Oggi però, più che ideali, vedo politici".

L'amicizia con Maradona

"Quando Diego arrivò, lesse sui muri: 'Napoli tre cose tene belle: Maradona, Nino D’Angelo, ‘e sfugliatelle'. Volle conoscermi e ci riconoscemmo, uniti dai racconti di fame. Amava i brani di Sergio Bruni. Gli cantavo Carmela anche quando stava a Dubai. Gli dedicherò Campio’ nel suo stadio, un extra al tema anni 80".

Il concerto a Napoli

"Sarà un karaoke d’amore fedele agli originali. Perché quel Nino lì si è preso solo i cazzotti, e io le carezze. È tempo di restituirgliele", conclude Nino D'Angelo parlando del grande concerto in programma il 29 giugno allo stadio Maradona.