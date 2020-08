Coronavirus, il New York Times celebra "la lezione italiana": la Pignasecca finisce in copertina

Da paese più temuto a "modello di contenimento del Coronavirus". La trasformazione dell'Italia nell'era del Covid-19 è ben raccontata da Jason Horowitz, corrispondente dall'Italia per il New York Times. Come è avvenuta questa mutazione? Nell'articolo si ascoltano voci a noi italiani molto note: il professor Rezza, e il dottor Ranieri Guerra, si citano poi i cosiddetti "negazionisti", si narra del rapporto tra la mascherina e l'ex Ministro Matteo Salvini. "Ora i reparti dedicati negli ospedali sono sostanzialmente vuoti, ci sono pochi pazienti Covid", spiega Horowitz. "Il numero di casi giornaliero è tra i più bassi in Europa".

Come si è arrivati a questo risultato? Secondo Horowitz il merito è stato della guida scientifica che ha condizionato le decisioni del Governo. "Dottori, ospedali e ufficiali sanitari avevano più di 20 parametri a cui badare e dei quali riferire alle autorità, ogni settimana". Tra le decisioni apprezzate dal corrispondente quella del lockdown: una scelta che costerà "il 10% della produzione di quest'anno" ma che, secondo Horowitz ha brillantemente superato le critiche che sostenevano che l'economia si sarebbe paralizzata. Horowitz paragona la mossa di Conte alla decisione di Trump: l'economia americana soffre comunque, anche senza lockdown, ma il trend del contagio è in impennata e gli Stati Uniti hanno un numero di contagiati (e di morti, purtroppo) enorme.

Curioso che, per raccontare l'intera vicenda, il corrispondente abbia deciso di raffigurare l'Italia post-Covid con un'immagine. Quella della Pignasecca, il più antico mercato napoletano, come sempre popolato. La foto è del fotoreporter Gianni Cipriano.