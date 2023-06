I tanti omaggi dei Coldplay a Napoli: da "Napule è" alla sciarpa azzurra al collo di Chris Martin

"Buonasera uagliù!". Con queste parole Chris Martin si è presentato sul palco dello stadio Maradona per il primo dei due concerti evento dei Coldplay nell'impianto di Fuorigrotta.

Una serata ricca di emozioni, nel corso della quale la band britannica ha omaggiato più volte la città di Napoli, il pubblico partenopeo e la squadra azzurra campione d'Italia.

"Abbiamo atteso 25 anni prima di suonare a Napoli. Per noi è un onore", ha detto Chris Martin durante il concerto, così come ribadito in una storia pubblicata sul profilo Instagram ufficiale della band. Il frontman ha poi indossato una sciarpa del Napoli al collo e ha raccolto una maglia di Maradona e esponendola sotto la batteria.

Proprio sulla batteria di Will Champion era impresso lo stemma del Napoli calcio. Nel finale, poi, l'interpretazione da brividi di "Napule è" di Pino Daniele, che ha commosso il pubblico del Maradona.