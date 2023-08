Napoli conquista il pubblico di Rai 1 con "Azzurro...Storie di mare"

Altro grande successo per “Azzurro…Storie di mare”, che con la seconda puntata dedicata alla città di Napoli conquista ben 828.000 spettatori con una media di share del 17% e picchi del 18,40%. Un risultato che rende nuovamente il format condotto da Beppe Convertini il più seguito nella fascia oraria mattutina 9.40/10.30.



“Ringrazio con grande affetto il nostro pubblico di Rai 1 - commenta Convertini - che ancora una volta ha deciso di premiarci. Il ringraziamento è esteso a tutto il team di lavoro che ha contribuito a tale risultato. Abbiamo raccontato Napoli in tutte le sue sfaccettature, dalle bellezze naturalistiche fino ai suoi grandi personaggi. Dopo il grande risultato ho chiamato Franco Ricciardi e Maurizio Casagrande per ringraziarli del modo speciale con cui si sono raccontati. Il nostro viaggio in Campania non finisce qui perché domenica prossima salperemo alla volta del Cilento, una perla davvero rara di questa incredibile regione. Conosceremo mestieri antichi, tradizioni millenarie incastonate tra il mare e le montagne del Parco del Cilento e gusteremo le ricette tipiche del territorio”.



"Da napoletano - conclude il produttore Gennaro Coppola - poter raccontare la mia città attraverso un format di successo come "Azzurro" ed ottenere tali risultati è motivo di grande orgoglio. Abbiamo cercato di svelare lati nascosti di una città che viene spesso raccontata in modo parziale mettendo in secondo piano la vera anima del suo popolo. Questi risultati sono il frutto di un grande lavoro di squadra e per questo ringrazio tutto il team partendo da Beppe Convertini, che ha raccontato questa città con lo stesso amore di un napoletano. Ma i meriti sono anche di una regia straordinaria come quella di Daniele Carminati e di un team di lavoro storico, composto dal mio socio Gianmarco Ravo, la precisione fatta persona, e da un incredibile talento come il nostro capo degli autori, Gianluca Imparato, oltre che da uno staff di persone che hanno contribuito a questi traguardi.



Prodotto dalla Zeus group, un programma di Gennaro Coppola, Beppe Convertini e Gianmarco Ravo. La regia è curata da Daniele Carminati, mentre la squadra di autori è capitanata da Gianluca Imparato. L'appuntamento è per domenica 20 agosto alle 9.40 su Rai 1.