Myrta Merlino al posto di Barbara d'Urso a "Pomeriggio Cinque": "Niente gossip, farò cronaca popolare"

Cambio della guarda tra napoletane a "Pomeriggio Cinque". La giornalista partenopea Myrta Merlino approda da La7 e Mediaset e condurrà il noto programma pomeridiano al posto di Barbara d'Urso.

In un'intervista rilasciata a La Stampa, Merlino ha parlato di quello che sarà il suo nuovo programma: "Niente gossip, farò cronaca popolare. Credo che la casalinga di Voghera non esista più. Sono donne e madri come me e hanno le mie stesse curiosità e le mie stesse paure. Pier Silvio Berlusconi mi ha convinto: ragione e sentimento possono stare nello stesso programma. Sarà un rotocalco con tante sfaccettature e tutti i colori della vita. Ci saranno le notizie leggere, ma verranno trattate con serietà e rigore insieme ai VIP dello spettacolo. Questa è la linea editoriale che mi ha convinto a cambiare piani e vita. Credo che ragione e sentimento possano stare nello stesso programma".